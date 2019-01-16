"فلاي دبي" تنفي استئناف رحلاتها إلى دمشق

نفت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق.

ودعت الشركة الإماراتية وسائل الإعلام لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على صفحته على "تويتر" يقول: "فلاي دبي تنفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، وتدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

"فلاي دبي" تنفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، وتدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 16, 2019

​وكانت قناة "العربية" قد أفادت باستئناف الشركة الإماراتية رحلاتها إلى العاصمة السورية.

"فلاي دبي" الإماراتية تسـتأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية #دمشق #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 16, 2019

​وكانت صحيفة "الإمارات اليوم" قد أفادت، في وقت سابق، بأن شركة "فلاي دبي" تدرس إعادة تشغيل رحلاتها إلى سوريا، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، تقييمها للأوضاع لاستئناف الرحلات إلى العاصمة السورية دمشق.

ونقلت عن متحدث رسمي باسم "فلاي دبي"، قوله: "ندرس خيار إعادة تشغيل رحلاتنا إلى السوق السورية"، لافتا إلى أن الناقلة تتبع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف: "سنعلن عن أي تحديثات تشغيلية، بمجرد اتخاذ القرار من قبل السلطات المعنية بالسماح للناقلات الوطنية الإماراتية بإعادة تشغيل رحلاتها إلى سوريا".