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14:12 16 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مصر وروسيا وتوقيع اتفاق المحطة النووية في الضبعة

    مصر تعلن الانتهاء من مرافق "الضبعة النووي" وموعد بدء التنفيذ

    © Sputnik . The Egyptian presidency
    العالم العربي
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    كشفت وزارة الكهرباء المصرية، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من المباني والمرافق اللازمة في مشروع الضبعة النووي، حيث من المرجح البدء بتنفيذ المشروع خلال 2020 إلى 2021.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، لوكالة "سبوتنيك"، "تم الانتهاء من المباني الإدارية والمرافق اللازمة للعمل في مشروع الضبعة، خاصة المنطقة السكنية والمكاتب الإدارية للخبراء والعاملين في المشروع وكافة المرافق الأخرى كالأسوار الخارجية لمقر المحطة والداخلية المحيطة بمنطقة المفاعلات"، وأكد حمزة:

    شركات مصرية هي التي قامت بتنفيذ المرافق بالكامل.

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    وأضاف إنه "من المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2020 إلى 2021 عقب الانتهاء من التراخيص القانونية"، متابعا "تسلمنا التقرير المبدئي للأمان النووي المقدم من شركة روس أتوم وبناء على هذا التقرير تجري عملية المسح الجيولوجي والرسم الهندسي للمشروع تمهيدا لمنح التراخيص".

    وأوضح حمزة "هناك حرص شديد على بدء تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة".

    يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2008 على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي عام 2015 أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.

    وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.

    وكان رئيس هيئة الرقابة النووية المصرية سامي شعبان قال في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي إن العقد الأخير الخاص بمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يقام بتمويل وتنفيذ روسي، سيجري خلال أيام.    

    انظر أيضا:

    مصر: توقيع العقد الأخير لمشروع الضبعة النووي مع روسيا خلال أيام
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    الكلمات الدلالية:
    محطة الضبعة, الضبعة, مصر
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