مصر تعلن الانتهاء من مرافق "الضبعة النووي" وموعد بدء التنفيذ

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، لوكالة "سبوتنيك"، "تم الانتهاء من المباني الإدارية والمرافق اللازمة للعمل في مشروع الضبعة، خاصة المنطقة السكنية والمكاتب الإدارية للخبراء والعاملين في المشروع وكافة المرافق الأخرى كالأسوار الخارجية لمقر المحطة والداخلية المحيطة بمنطقة المفاعلات"، وأكد حمزة:
شركات مصرية هي التي قامت بتنفيذ المرافق بالكامل.
وأوضح حمزة "هناك حرص شديد على بدء تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة".
يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2008 على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي عام 2015 أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.
وكان رئيس هيئة الرقابة النووية المصرية سامي شعبان قال في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي إن العقد الأخير الخاص بمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يقام بتمويل وتنفيذ روسي، سيجري خلال أيام.
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