"معارك عنيفة" في طرابلس... وحكومة الوفاق الليبية تتحرك

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، رفع حالة الجاهزية الكاملة في أقسام الطوارئ للمستشفيات العامة، للتعامل مع اشتباكات مسلحة متقطعة في محيط مطار طرابلس ومناطق أخرى من العاصمة، وقررت تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الوضع.

© REUTERS / HANI AMARA اللواء السابع وقوة العاصمة... توترات أمنية جديدة في طرابلس الليبية

طرابلس — سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه "نظرا للأحداث الجارية يطلب من مديري المستشفيات، رفع الجاهزية الكاملة بما في ذلك أقسام الطوارئ وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، ابتداء من اليوم".

وطالبت الوزارة، في سياق البيان، "الجميع بالالتزام بما ورد في هذا الخطاب وموافاة غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بأية مستجدات".

من جهة أخرى، أكدت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة عن رفع حالة الاستنفار نتيجة الاشتباكات المتقطعة في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس. وقالت الإدارة، إنها قد نشرت نقاط الإسعاف التابعة لها في الأماكن القريبة من الاشتباكات.

وتشهد مناطق قصر بن غشير وطريق وادي الربيع وخلة الفرجان ومحيط مطار طرابلس اشتباكات متقطعة منذ صباح اليوم بين قوات اللواء السابع وقوات قوة حماية طرابلس لتابعة لحكومة الوفاق.