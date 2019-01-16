الإمارات تمنح أولى التأشيرات طويلة الأمد لفئات معينة

منحت حكومة الإمارات أولى التأشيرات طويلة الأمد للعلماء الفائزين بـميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الأولى والثانية، وللعلماء المتأهلين للمراحل النهائية، وفقا لوكالة "وام".

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وتم الإعلان عن أسماء العلماء الحاصلين على أولى التأشيرات طويلة الأمد على مستوى الدولة والتي تم منحها للفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الأولى والثانية، بالإضافة إلى 18 من المتأهلين للميدالية من أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة.

ويؤكد منح التأشيرات دخول قرار مجلس الوزراء حيز التطبيق، حيث اعتمد المجلس قبل أشهر الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات للمبتكرين من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايات الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء.

وحدد القرار الشروط الخاصة بكل فئة والتي تضمنت أن يكون الباحث معتمدا من مجلس الإمارات للعلماء، والحصول على أعلى شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 100 جامعة في العالم، والمساهمة في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل المتقدم، والحصول على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراة بالإضافة إلى الخبرة العملية في مجال عمل المتقدم بأن لا تقل عن 20 عاماً، من بين عدد من الأحكام والشروط الأخرى.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب انعقاد فعاليات الدورة الثانية الاجتماعات السنوية لمجمع محمد بن راشد للعلماء بحضور أكثر من 150 عالما من مختلف أنحاء العالم.