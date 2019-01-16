وهاب: لو حضر الأسد القمة الاقتصادية لتراكض الرؤساء للحضور

وغرد وهاب على صفحته في موقع "تويتر" قائلا: "غياب سوريا عن القمة الاقتصادية أفقدها أهميتها. ولو حضر الأسد لتراكض الرؤساء للحضور وطلب السماح عما فعلوه بسوريا".
غياب سوريا عن القمة الإقتصادية أفقدها أهميتها ولو حضر الأسد لتراكض الرؤساء للحضور وطلب السماح عما فعلوه بسوريا— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 16, 2019
تستعد بيروت لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تنعقد خلال الفترة من 18 وحتى 20 الجاري منه، حيث تتصاعد وتيرة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للقمة بالرغم من بروز تهديدات جدية تعرقل إقامتها في موعدها المحدد.
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