وهاب: لو حضر الأسد القمة الاقتصادية لتراكض الرؤساء للحضور

أعلن رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، أن غياب سوريا عن القمة الاقتصادية أفقد القمة أهميتها.

وغرد وهاب على صفحته في موقع "تويتر" قائلا: "غياب سوريا عن القمة الاقتصادية أفقدها أهميتها. ولو حضر الأسد لتراكض الرؤساء للحضور وطلب السماح عما فعلوه بسوريا".

غياب سوريا عن القمة الإقتصادية أفقدها أهميتها ولو حضر الأسد لتراكض الرؤساء للحضور وطلب السماح عما فعلوه بسوريا — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 16, 2019

​تستعد بيروت لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تنعقد خلال الفترة من 18 وحتى 20 الجاري منه، حيث تتصاعد وتيرة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للقمة بالرغم من بروز تهديدات جدية تعرقل إقامتها في موعدها المحدد.