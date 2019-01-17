في ظل الاحتجاجات... خطر من إثيوبيا يهدد السودان

ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من تجدد النزاع المسلح في إقليم "الأمهرا" المتاخم لولاية "القضارف"، إلى 1500 لاجئ.

ووفقا لصحيفة "السودان اليوم"، أعلنت الحكومة السودانية، استمرار تقديم المساعدات الغذائية والطبية قبل أن تناشد المنظمات الدولية والوطنية للتدخل للمساعدة في إغاثة الأعداد المتزايدة يومياً من اللاجئين.

ويقوم فريق من الطب البيطري بفحص وتلقيح القطيع الكبير من الثروة الحيوانية الذي دخل به اللاجئون إلى ولاية "القضارف"، لحماية البلاد من خطر انتشار الأمراض.

© AP Photo / Kayhan Ozer وسط احتجاجات واسعة... اتفاق بين السودان وتركيا

ولقي مواطن سوداني مصرعه داخل حدود البلاد، عقب تجدد المواجهات القبلية بين سكان إقليم "الأمهرا" الإثيوبي.

وشهدت مدن "القضارف" عمليات ملاحقة ومطاردة بين القوميات المتناحرة من الإقليم، وأدت المواجهات إلى لجوء 370 إثيوبيا إلى البلاد.

وتعمل قوات مشتركة من الجيش والشرطة السودانية، على إغلاق المنافذ أمام عمليات المطاردة ومنع تسلل المقاتلين.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وأصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وسقط في الاحتجاجات 24 مواطنا حتى الآن، حسبما أعلنت السلطات السودانية.