بالفيديو والصور... "حزب الله" بمهمة عسكرية بين الثلوج على الحدود مع إسرائيل

ونشر موقع الإعلام الحربي مقطع الفيديو وصور أظهر قيام عناصر من "حزب الله" بمهمات أمنية وعسكرية على الحدود في السلسلة الشرقية والتي تغطيها الثلوج وهم بكامل عتادهم العسكري.
ندعوكم للمشاركة مع الإعلام الحربي المركزي في حملة وفاء للمجاهدين على منصات التواصل الإجتماعي بهاشتاغ#بكم_اخرجنا_الله_من_الذل pic.twitter.com/T7IvBeXfIW pic.twitter.com/ykkocod0NL— 📹 الإعلام المقاوم 📹 (@moltaqalive) January 16, 2019
وقد نشر الإعلام المركزي هذه الصور تحت عنوان "أيها المجاهدون بكم أخرجَنا الله من الذُّل" بالإضافة إلى رسالة خاصة للمقاتلين المرابطين في تلك المناطق.
فيديو وزعه #الاعلام_الحربي_المركزي من ثلوج القلمون والسلسة الشرقية#بكم_أخرجنا_الله_من_الذل pic.twitter.com/2UShD0m4GP— Youssef. A. Khalaf (@YoussefAKhalaf1) January 16, 2019
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور بكثرة خصوصا مع قدوم عاصفة قوية إلى لبنان.
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