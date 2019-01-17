بالفيديو والصور... "حزب الله" بمهمة عسكرية بين الثلوج على الحدود مع إسرائيل

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو وصورا لمقاتليه في سلسلة جبال لبنان الشرقية الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ونشر موقع الإعلام الحربي مقطع الفيديو وصور أظهر قيام عناصر من "حزب الله" بمهمات أمنية وعسكرية على الحدود في السلسلة الشرقية والتي تغطيها الثلوج وهم بكامل عتادهم العسكري.

ندعوكم للمشاركة مع الإعلام الحربي المركزي في حملة وفاء للمجاهدين على منصات التواصل الإجتماعي بهاشتاغ#بكم_اخرجنا_الله_من_الذل pic.twitter.com/T7IvBeXfIW pic.twitter.com/ykkocod0NL — 📹 الإعلام المقاوم 📹 (@moltaqalive) January 16, 2019

وقد نشر الإعلام المركزي هذه الصور تحت عنوان "أيها المجاهدون بكم أخرجَنا الله من الذُّل" بالإضافة إلى رسالة خاصة للمقاتلين المرابطين في تلك المناطق.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور بكثرة خصوصا مع قدوم عاصفة قوية إلى لبنان.