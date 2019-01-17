توقف الملاحة في جميع موانئ الكويت البحرية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الخميس، عن توقف مؤقت لحركة الملاحة البحرية في جميع موانئ الكويت، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت المؤسسة عبر حسابها على "تويتر": "توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ والدوحة والشعيبة، من الساعة الثامنة صباحا، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد".

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، أن يكون الجو مغبرا وباردا، خلال النهار، مصحوبا برياح نشطة إلى شديدة السرعة بين 40 و70 كيلومترا في الساعة.

وأفادت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن سرعة الرياح ستنخفض ليلا وتنشط على فترات، وتكون بين 15 إلى 40 كيلومترا في الساعة؛ فيما يبقى الجو باردا.