بعد إحراق العلم الليبي... حقيقة الوساطة العربية بين طرابلس وبيروت

أوضح متحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، حقيقة الوساطة بين ليبيا ولبنان، من إعلان طرابلس الغرب رسميا المقاطعة.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إنه لم "يُطلب من أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط التوسط بين ليبيا ولبنان بشأن مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية العربية، بعد أن أعلنت رسميا مقاطعتها".

ووصف عفيفي إقدام عناصر من "حركة أمل" بإحراق العلم الليبي بالواقعة "المؤسفة"، حسب صحيفة الشرق الأوسط

وأوضح عفيفي أن "جدول أعمال القمة يتضمن مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرزها موضوع الأمن الغذائي، في ضوء مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي".

ومن المقرر حسب محمود عفيفي أن تسبق القمة اجتماعات اللجنة المعنية بالمتابعة على مستوى كبار المسؤولين اليوم الخميس والمشكّلة من ترويكا القمة (مصر والسعودية ولبنان) وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (السودان والعراق وسلطنة عمان.