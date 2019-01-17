أزمة ديموغرافية تهدد لبنان

كشف الإعلامي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية اللبنانية، جان عزيز، عن خطر ديموغرافي حقيقي يهدد اللبنانيين في المستقبل القريب.

ونشر جان عزيز تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر" بعنوان "رقم آخر برسم صراع الجبابرة ورؤوس النعامات".

رقم آخر برسم صراع الجبابرة ورؤوس النعامات:

بحسب دراسة أخيرة، نصف المقيمين على الأراضي اللبنانية، ممن أعمارهم دون ٥ سنوات، هم من غير اللبنانيين…

والاتجاه تصاعدي… سنة ٢٠٢٠، مع مئوية لبنان الكبير، تكون هذه الفئة العمرية من اللبنانيين… أقلية في #لبنان — Jean Aziz (@JeanAziz1) January 17, 2019

وقال فيها: "بحسب دراسة أخيرة، نصف المقيمين على الأراضي اللبنانية، ممن أعمارهم دون 5 سنوات، هم من غير اللبنانيين والاتجاه تصاعدي سنة 2020، مع مئوية لبنان الكبير، تكون هذه الفئة العمرية من اللبنانيين أقلية في لبنان".

بس معلومة برسم المتقاتلين على كرسي مش ثابت أو على ماضي مش حاضر…

ال ٣٥ ألف لبناني يللي تركوا #لبنان السنة الماضية، طلع إنو هودي بس حتى شهر تشرين الأول…

بينما اخر السنة سكرت على رقم يلامس ٤٠ ألف…

بس حتى يزبط معكن الحساب مش أكتر — Jean Aziz (@JeanAziz1) January 16, 2019

وفي تغريدة سابقة، أشار عزيز أن هناك معلومات عن هجرة أكثر من 35 ألف لبناني شاب خلال شهر تشرين الاول/ أكتوبر، وانتهت السنة برقم 40 ألف لبناني والأرقام إلى تصاعد.

الجدير بالذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة خصوصا بعد اندلاع الحرب السورية ونزوح ملايين السوريين إلى لبنان.