أزمة ديموغرافية تهدد لبنان

ونشر جان عزيز تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر" بعنوان "رقم آخر برسم صراع الجبابرة ورؤوس النعامات".
رقم آخر برسم صراع الجبابرة ورؤوس النعامات:— Jean Aziz (@JeanAziz1) January 17, 2019
بحسب دراسة أخيرة، نصف المقيمين على الأراضي اللبنانية، ممن أعمارهم دون ٥ سنوات، هم من غير اللبنانيين…
والاتجاه تصاعدي… سنة ٢٠٢٠، مع مئوية لبنان الكبير، تكون هذه الفئة العمرية من اللبنانيين… أقلية في #لبنان
وقال فيها: "بحسب دراسة أخيرة، نصف المقيمين على الأراضي اللبنانية، ممن أعمارهم دون 5 سنوات، هم من غير اللبنانيين والاتجاه تصاعدي سنة 2020، مع مئوية لبنان الكبير، تكون هذه الفئة العمرية من اللبنانيين أقلية في لبنان".
بس معلومة برسم المتقاتلين على كرسي مش ثابت أو على ماضي مش حاضر…— Jean Aziz (@JeanAziz1) January 16, 2019
ال ٣٥ ألف لبناني يللي تركوا #لبنان السنة الماضية، طلع إنو هودي بس حتى شهر تشرين الأول…
بينما اخر السنة سكرت على رقم يلامس ٤٠ ألف…
بس حتى يزبط معكن الحساب مش أكتر
وفي تغريدة سابقة، أشار عزيز أن هناك معلومات عن هجرة أكثر من 35 ألف لبناني شاب خلال شهر تشرين الاول/ أكتوبر، وانتهت السنة برقم 40 ألف لبناني والأرقام إلى تصاعد.
الجدير بالذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة خصوصا بعد اندلاع الحرب السورية ونزوح ملايين السوريين إلى لبنان.
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