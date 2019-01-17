وصول 68 آلية عسكرية قطرية إلى أراضي الصومال

ذكرت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، أن قطر قدمت منحة عسكرية إلى الصومال، بهدف دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فيها.

وأضافت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن "المنحة تتكون من 68 آلية عسكرية حديثة، تم شحنها بجهود مشتركة من مختلف الوحدات بالقوات المسلحة القطرية".

وأشار البيان إلى أن "هذه المنحة من شأنها أن تشد من عضد مؤسسات الدولة الصومالية، وجهودها في إرساء الأمن ومحاربة الإرهاب".

دولة قطر تقدم منحة عسكرية إلى جمهورية الصومال الفيدرالية pic.twitter.com/oAiGcY9Rvi — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) January 17, 2019

​يشار إلى جناح النقل الجوي في القوات الجوية الأميرية القطرية نقل، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شحنة من 24 سيارة عسكرية مصفحة (ناقلة جنود) على متن ثلاث طائرات عسكرية من طراز (سي 17)، إلى دولة مالي، في خطوة قالت قطر إنها ستساعد دول منطقة الساحل الأفريقي على محاربة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن طائرات عسكرية قطرية نقلت السيارات إلى مالي مضيفة أن الشحنة ستساعد على "مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن ليس في جمهورية مالي وحدها بل في دول الساحل الأفريقي المعروفة باسم مجموعة الخمس".

بالصور.. القوات المسلحة القطرية تدعم الجيش المالي بعدد من السيارات العسكرية المصفحةhttps://t.co/r2JR6fGtPt pic.twitter.com/kLMqrGjHyS — بوابة الشرق (@alsharq_portal) December 26, 2018

​وشكلت دول مجموعة الخمس، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، قوة مهمات عسكرية العام الماضي للقضاء على عنف الإسلاميين المتشددين.