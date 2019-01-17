تونس... قيادي بالتيار الشعبي يتوقع سيناريو الإضراب المليوني

توقع محسن النابتي، القيادي بالتيار الشعبي التونسي، أن الإضراب المزمع اليوم بتأييد واسع وغير مسبوق من الشارع التونسي ربما يتجاوز المليون.

وقال النابتي في تصريحات خاصة لإذاعة "سبوتنيك" إن القطاعات التي ستشارك في الإضراب أصحاب الوظائف العمومية والقطاع العام وكذلك الخاص، فضلا عن المساندة التي يحظي بها هذا الإضراب من فئات أخرى مثل المحامين والمهندسين والمعطلين، مضيفا أنه لم يفشل إضراب دعا إليه اتحاد الشغل قبل ذلك.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI إضراب تونس يشل المرافق العامة

وأكد النابتي أن هذا الإضراب تجاوز كونه إضرابا للمطالبة بالأجور إلي إضراب يطالب بحماية استقلال البلاد وسيادتها من الهيمنة والوصاية الأجنبية التي فرضتها هذه الحكومة.

وأضاف النابتي أن الأضرار المادية التي ستنتج عن هذا الإضراب نظرا لسعة الفئات التي تشارك فيه خاصة القطاع العام مثل البنوك؛ تتحمل مسئوليته الحكومة التي خضعت خضوعا كاملا لإملاءات صندوق النقد الدولي، وتفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة هذه السياسات، فما يحدث هو مقاومة شعبية لهذه الإجراءات.

وعن عدم تجاوب المضربين والداعين للإضراب لما قاله يوسف الشاهد بالأمس في كلمته قال النابتي إن قرار يوسف الشاهد مرتهن بالكامل لصندوق النقد الدولي وهو لا يجرؤ علي النطق بكلمة للشعب التونسي ولا الاستجابة لمطالب المتظاهرين إلا بالرجوع لكريستين لاغارد مديرة الصندوق، ومن ثم فلا يمكن الوصول لنقطة اتفاق مع الشاهد وحكومته الذين تحولوا لموظفين لدي صندوق النقد.