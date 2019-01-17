أبو الغيط يبحث مع الحكيم أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال قمة بيروت

في إطار اللقاءات التي يجريها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش اجتماعات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير 2019، التقى الأمين العام محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، أن اللقاء شهد تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، خاصة فيما يتعلق بتلك التي تخاطب الأولويات الملحة للمنطقة العربية وللمواطن العربي خلال المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية أن تخرج عن القمة نتائج وبرامج وخطط عمل مشتركة وعملية من شأنها أن تمثل قوة دفع للعمل العربي المشترك في المجالات التنموية خلال المرحلة الفترة المقبلة.

© Sputnik . Eduard Pesov أبو الغيط يعلق على واقعة "حرق العلم الليبي" في لبنان

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع في الدول العربية التي واجهت أزمات أو نزاعات مسلحة، على مدى السنوات الأخيرة والجهود المبذولة لتسوية هذه النزاعات، وبما يمكن أن يكون له أثره الإيجابي على تعزيز مفهوم الدولة الوطنية والمواجهة الفعالة لقوى الإرهاب والتطرف وتحقيق معدلات التنمية المطلوبة.

وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام حرص أن يؤكد استمرار مساندة الجامعة العربية للدولة العراقية في الجهود المبذولة لتجاوز الآثار السلبية لسنوات الأزمة التي عانى منها العراق وللحرب ضد الإرهاب، وبما يحقق طموحات كافة أبناء الشعب العراقي، فيما حرص الوزير العراقي على التأكيد بدوره على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة العراقية لدعم عمل الجامعة العربية، ولتعزيز انخراط العراق في نشاطات واجتماعات الجامعة في مختلف المجالات، ومساندتها أيضاً للجهود التي يبذلها الأمين العام في مجال تنشيط عمل الجامعة وفي خدمة العمل العربي المشترك.