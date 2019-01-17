مصر... قرار جمهوري بزواج وزير من لبنانية ودبلوماسي من سورية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالإذن لوزير ودبلوماسي مصريين بالزواج من لبنانية وسورية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار السيسي بالإذن للوزير المفوض بالتمثيل التجاري ممدوح محمد محمود سالمان، بالزواج من المواطنة اللبنانية رزان رضوان الجابي.

كما أصدر الرئيس المصري قرارا بالإذن لمستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي المصري طارق أحمد فؤاد محمد رسلان، بالزواج من مواطنة سورية تدعى شيرين تميم عبد اللطيف هلال.

ونشرت بالجريدة الرسمية القرارين، وذلك وفقا للدستور والقانون الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبناء على عرض من وزير الخارجية في مصر.



