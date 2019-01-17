صندوق النقد يتوقع تخفيض دعم الوقود في مصر

وبدأت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هدفت إلى خفض عجز الموازنة العامة عبر خفض الإنفاق. وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة وخفض الدعم على الطاقة.
وبموجب الاتفاق مع الصندوق تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وحصلت مصر بالفعل على ثمانية مليارات دولار حتى الآن.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
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