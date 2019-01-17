صندوق النقد يتوقع تخفيض دعم الوقود في مصر

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن مراجعة مجلس مديري الصندوق لشريحة جديدة من قرض مصر متوقعة "قريبا جدا".

© Sputnik . The Egyptian presidency مصر تعلن الانتهاء من مرافق "الضبعة النووي" وموعد بدء التنفيذ

وبحسب "رويترز" أضاف المتحدث أن "تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدما".

وبدأت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هدفت إلى خفض عجز الموازنة العامة عبر خفض الإنفاق. وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة وخفض الدعم على الطاقة.

وبموجب الاتفاق مع الصندوق تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وحصلت مصر بالفعل على ثمانية مليارات دولار حتى الآن.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.