وزير الخارجية المصري: سنعمل على إنجاح القمة العربية في بيروت

وكان الوزير المصري، قد وصل اليوم الجمعة، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد في بيروت، يوم الأحد.
وكان في استقبال الوزير المصري وزير شؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسفير مصر في لبنان نزيه النجاري، والسفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي، والقنصل رودريغ خوري من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ومدير مكتب الوزير تويني نقولا إبراهيم.
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