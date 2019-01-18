وزير الخارجية المصري: سنعمل على إنجاح القمة العربية في بيروت

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري من القصر الجمهوري في بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، "سوف نضطلع بكل جهد لإنجاح هذه القمة، والأكيد أن وتيرة الزيارات بين لبنان ومصر على المستوى الوزاري في الفترة الأخيرة تؤكد رساخة العلاقات بين البلدين".

© AFP 2018 / JOSEPH EID بتغريدة... جنبلاط يكشف من أفشل القمة العربية الاقتصادية في بيروت

وكان الوزير المصري، قد وصل اليوم الجمعة، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد في بيروت، يوم الأحد.

وكان في استقبال الوزير المصري وزير شؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسفير مصر في لبنان نزيه النجاري، والسفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي، والقنصل رودريغ خوري من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ومدير مكتب الوزير تويني نقولا إبراهيم.