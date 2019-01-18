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16:40 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    راجمات صواريخ

    شاهد... الجيش الكويتي يطلق دفعات من صواريخ "سميرتش"

    © Photo/ Edward L. Cooper
    العالم العربي
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    نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أو ما يعرف بـ"CENTCOM"، صورا خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الكويتية، تظهر إطلاق الأخيرة لصواريخ من طراز "سميرج".

    جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "القوات الأمريكية تطلق صواريخ هايمارس (HMARS) والقوات البرية الكويتية تطلق صواريخ بي ام-30 سميرتش (BM-30 Smerch) خلال تدريبات مشتركة على إطلاق النار بتاريخ 8 يناير 2019 ، بالقرب من معسكر بيورنج في الكويت".

    ويبلغ الوزن القتالي لراجمة الصواريخ بي إم-30 سميرج 43 طنا، بطول 12 مترا وبارتفاع يبلغ نحو ثلاثة أمتار وتتكون من طاقم مكون من ثلاثة أفراد، وتحتوي على 12 أنبوبا يطلق 12 صاروخا خلال نحو 40 ثانية.

    وتستخدم الراجمة لتدمير التجمعات العسكرية الكبيرة بأقل مجهود وهي تستخدم عدة أنواع من الذخائر الصاروخية وتتميز بالقوة التدميرية وسرعة الحركة مقارنة مع المدفعية التقليدية، كما أن مداها وكثافة نيرانها أفضل يمنحها الأفضلية على المدفعية.

    واحتفت الكويت أمس الخمیس بالذكرى الـ28 لانطلاق أول غارة جویة شنتھا قوات التحالف الدولیة كإعلان لبدء عملیة (عاصفة الصحراء) لتحریر دولة الكویت من "الغزو العراقي" في فبرایر عام 1991.

    صدام حسين
    © AP Photo / DAVID FURST
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    وأصدر مجلس الأمن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1990 قراره رقم 678 الذي حدد فیه تاریخ 15 ینایر/كانون الثاني 1991 الموعد النھائي للعراق لسحب قواتھ من الكویت أو سیتم استخدام كل الوسائل لتطبیق قرار المجلس رقم 660.

    وبموجب القرار رقم 678 وتحدیدا في 12 ینایر 1991 وافق الكونغرس الأمريكي على إعطاء الرئیس الأمریكي الراحل جورج بوش الاب السلطة لاستخدام القوات المسلحة الأمیركیة في سبیل اخراج القوات العراقیة من الكویت حیث نشر البیت الأبیض نص رسالة الرئیس بوش المؤرخة في تاریخ 5 ینایر 1991 إلى رئیس النظام العراقي السابق والتي دعاه فیھا إلى التقید التام غیر المشروط بقرار مجلس الأمن رقم 678.

    وفي صباح یوم 15 ینایر 1991 اتخذ الرئیس بوش قرار بدء العملیة العسكریة لتحریر الكویت بعد اجتماع مع كبار مستشاریه للأمن القومي على أن یتم التنفیذ في الوقت المحدد إن لم یحدث أي انفراج دبلوماسي في الدقیقة الأخیرة.

    وببزوغ فجر الخمیس 17 ینایر عام 1991 أي بعد 16 ساعة و55 دقیقة من انتھاء المھلة التي حددھا مجلس الأمن انطلقت الحملات الجویة معلنة بدء (حرب تحریر الكویت) بمشاركة 1800 طائرة من طائرات التحالف الدولي الأمیركیة والبریطانیة والسعودیة والكویتیة.

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