ترودو يكشف عن اقتراح قدمه لابن سلمان بـ"عفو ملكي"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن "الإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي المعتقل منذ عام 2012 هو أولوية لجميع الكنديين".

© Sputnik . Bilal Hussein) السعودية توقف جلد المدون الشهير رائف بدوي

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه "أثار مباشرة ملف بدوي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني في الأرجنتين"، وذلك وفقا لـ" راديو كندا ".

وأضاف: أن "حل هذا الملف والإفراج عن رائف بدوي ليسا أولوية بالنسبة لي ولعائلته فحسب، بل لجميع سكان كيبيك وجميع الكنديين"، مشيرا إلى أنه اقترح على ولي العهد السعودي أن يصدر عفوا ملكيا عن البدوي.

والتقى ترودو زوجة بدوي، إنصاف حيدر التي تعيش في كندا مع أطفالها الثلاثة، وقال إنه لا يستطيع "أن يتخيل" ما تعيشه هي وأطفالها بسبب سجن المدون "منذ وقت طويل".

وكان بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية قد اعتقل عام 2012 بتهمة الإساءة إلى الإسلام. وحكم عليه في مايو/ أيار 2014 بالسجن عشرة أعوام وبألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، ما استدعى ردود فعل دولية منددة.

وأعلنت إنصاف حيدر، زوجة رائف بدوي، أن السلطات السعودية، لم تجلد زوجها، طبقاً للحكم الصادر بحقه. وقالت حيدر، "لم يُجلد زوجي اليوم، كما هو مُحدد جلده في كل جمعة، ولا نعرف السبب".

ونوهت حيدر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" في عام 2015، إلى أن زوجها، رائف جُلد فقط بالدفعة الأولى، وهي 50 جلدة.