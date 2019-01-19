مقتل ثلاثة مهاجرين على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي

قال مسؤول في البحرية الإيطالية إن ثلاثة أشخاص على الأقل غرقوا في البحر، أمس الجمعة، بعد أن تعرض قارب مطاطي يقل نحو 20 مهاجرا للمشكلات في البحر المتوسط على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من طرابلس.

وأضافت البحرية الإيطالية، بحسب وكالة "رويترز"، أن ثلاثة أشخاص انتشلوا فيما لا يزال الباقين في عداد المفقودين.

© REUTERS / Stringer إنقاذ 307 مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي

وقال الأميرال فابيو اجوستيني لمحطة (راي نيوز 24) التلفزيونية الرسمية إن طائرة عسكرية كانت تقوم بدورية فوق البحر عندما رصدت القارب وهو يغرق في أمواج متلاطمة وألقت طوقين للنجاة في المياه قبل أن تضطر للمغادرة بسبب نفاد الوقود.

ثم قامت طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة للبحرية بإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة أجسامهم ونقلوا للمستشفى في جزيرة لامبيدوزا.

وقال اجوستيني "خلال تلك العملية تم رصد ثلاثة أجساد على الأقل في المياه وبدا أنها جثث".

وقالت البحرية الإيطالية في بيان إن عمليات الإنقاذ التي نظمها مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبي انتهت بعد أن تبين أن البحث عن القارب بلا جدوى.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في مشاركة على فيسبوك في وقت متأخر من مساء الجمعة "مادامت الموانئ الأوروبية مفتوحة… سيواصل مهربو البشر العمل وقتل الناس".