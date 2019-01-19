مقتل ثلاثة مهاجرين على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي

وأضافت البحرية الإيطالية، بحسب وكالة "رويترز"، أن ثلاثة أشخاص انتشلوا فيما لا يزال الباقين في عداد المفقودين.
ثم قامت طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة للبحرية بإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة أجسامهم ونقلوا للمستشفى في جزيرة لامبيدوزا.
وقال اجوستيني "خلال تلك العملية تم رصد ثلاثة أجساد على الأقل في المياه وبدا أنها جثث".
وقالت البحرية الإيطالية في بيان إن عمليات الإنقاذ التي نظمها مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبي انتهت بعد أن تبين أن البحث عن القارب بلا جدوى.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في مشاركة على فيسبوك في وقت متأخر من مساء الجمعة "مادامت الموانئ الأوروبية مفتوحة… سيواصل مهربو البشر العمل وقتل الناس".
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