شكري والصفدي يبحثان تطورات الأزمة السورية والمصالحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها كل من القاهرة وعمان لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، بأن شكري التقى نظيره الأردني على هامش مشاركتهما في القمة العربية الاقتصادية، وأنهما استعرضا، خلال الاجتماع، سبل البناء على ما تحقق خلال الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الأردن والقمة، التي جمعته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على صعيد التنسيق الاستراتيجي بين البلديّن تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

© Sputnik . Ahmad Abdelwahab أبو الغيط يناقش مع بوريطة الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في المنطقة

وأضاف البيان: "ناقش الوزيران آخر تطورات القضية الفلسطينية ، مجددين تمسكهما بحل الدولتين ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما تناول النقاش أيضا تطورات الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية والتي ثمنها الجانب الأردني".

وتابع: "جدد الوزيران التأكيد على ضرورة كسر الجمود الحالي في الأزمة السورية واستئناف المفاوضات السياسية في جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 حفاظا على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".

ومن المقرر أن تبدأ، غد الأحد، أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية والتنموية في العاصمة اللبنانية، وهي القمة التي شهدت اعتذار عدة قادة عرب عن المشاركة، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، كما اعتذرت حكومة الوفاق الليبية عن عدم الحضور، فيما تأكد حضور الرئيسان العراقي برهم صالح والموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وتناقش القمة عدة قضايا اقتصادية واجتماعية تشمل بنودا تتعلق بمنطقة التجارة الحرة الكبرى، ومبادرة الأمن الغذائي العربي، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2030، وأخرى تخص السوق العربية للكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، والطفل والمرأة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى بند حول الاقتصاد الرقمي".