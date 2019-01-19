نائب الرئيس اليمني يعلن الأمر الذي "لا تراجع عنه"

وقال على محسن صالح إن "استعادة الدولة اليمنية وإحلال السلام الدائم أمرٌ لا مناص منه ولا تراجع عنه"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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وأشار صالح إلى "استمرار مماطلة الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران ومحاولات التفافهم على كل التفاهمات التي تم التوصل إليها في السويد برعاية أممية".

وأضاف على محسن صالح أن عددا من الحوادث "تنبئ عن سوء نوايا ميليشيا الحوثي الانقلابية ومنها احتجاز وإطلاق النار على الفريق الأممي في الحديدة".

وتابع أن "معاناة اليمنيين تتضاعف يوما بعد آخر بسبب ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من انتهاكات بحقهم".

والتقى مندوبون من جماعة "أنصار الله" والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في العاصمة الأردنية مؤخرا لمناقشة تبادل الأسرى، الذي تم الاتفاق عليه في محادثات عقدت بقيادة الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ حسب "رويترز".

وضغطت بلدان غربية، على الطرفين للموافقة على خطوات لبناء الثقة بما يمهد الطريق لهدنة أوسع وعملية سياسية تنهي الحرب الدائرة التي قتلت عشرات الآلاف.

وفي إطار هذه الجهود، تبادل الجانبان قوائم تضم نحو 15 ألفا من الأسرى من أجل مبادلة قال موفدون إنها ستتم عبر مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون شمالي اليمن ومطار سيئون الواقع تحت سيطرة الحكومة جنوبي البلاد.