مصدر أمني يفصح لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل تفجير دمشق

كشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن الانفجار الذي استهدف منطقة كفرسوسة بدمشق صباح اليوم ناجم عن سيارة مفخخة.

وأكد المصدر بأن السيارة المفخخة انفجرت عند أحد مفارق الأوتستراد السريع الذي يتحلق حول الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق، ولم ينجم عنه أي ضحايا.

واستيقظ سكان دمشق صباح اليوم على دوي انفجار ضخم ترددت أصداؤه في معظم أحياء العاصمة.

© Sputnik . Yazan Kalash سانا: انفجار دمشق سببه عبوة ناسفة ومعلومات تشير إلى القبض على إرهابي

وأثر الانفجار، أغلقت الأجهزة الأمنية مداخل الأوتستراد السريع عند أحياء الزاهرة والمزة والميدان، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل مصابين يرجح أنهم مدنيون كانوا في طريقهم إلى مقار عملهم صادف مرورهم في الموقع، ذلك أن المنطقة تحدها من الجهة الجنوبية مساكن شعبية ومزارع يسكنها الكثير من الموظفين والعمال الذين ينتقلون صباحا نحو وسط المدينة.

وقالت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك": أن مكان الانفجار غير ذي معنى عسكري.

وتوقع بعض السكان المقيمين بالقرب من منطقة التفجير أن يكون الخوف قد ساور الإرهابيين الذين كانوا ينقلون السيارة، فتركوها على أحد الجوانب الشمالية للطريق السريع للتخلص منها، قبل أن يحاولوا الفرار من المنطقة.

وعلى الفور، سارعت الأجهزة الأمنية إلى عمليات ملاحقة يرجح أنها تهدف للقبض على أحد أعضاء المجموعة الإرهابية، فيما أشارت مصادر أهلية إلى أن الملاحقة الأمنية كانت بصدد القبض على سيارة مفخخة أخرى.

ولم تتوافر أي معلومات عما إذا كان تم إلقاء القبض بالفعل على أحد المنفذين حتى اللحظة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، في محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي، وأضافت أن هناك "معلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي".