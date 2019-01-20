السودان يوقع على عقد لإنشاء مشروع ضخم بتكلفة 31 مليون دولار

وقعت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، على عقد لإنشاء مشروع ضخم بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل بتكلفة 31 مليون دولار.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أوضح والي ولاية نهر النيل، حاتم الوسيلة، أن المشروع هو إنشاء مطار بمدينة عطبرة، وتم التوقيع بين شركة مطارات السودان القابضة، وشركة زادنا العالمية.

وقال الوسيلة: "الخدمات التي يقدمها المطار تتمثل في عمليات الصادرات للمنتجات الزراعية واللحوم ومشتقاتها والألبان".

بتكلفة ضخمة.. السودان يوقع اتفاقية لإنشاء مطار بمدينة عطبرة https://t.co/ZOAXJHsdtv — اخبار السودان (@sudanakhbar) January 20, 2019

وأضاف "ستقام بالمطار الخدمات الأساسية للصادرات مثل التبريد ومصانع لحوم ومخازن مواد غذائية ومنتجات بستانية".

ويسعى السودان إلى تطوير بنية المطارات التحتية في البلاد، خاصة بعد إعلان سلطة الطيران المدني، ارتفاع المسارات الجوية عبر البلاد من 18 إلى 42 مسارا جويا.