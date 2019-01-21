حزب العمال الجزائري يبحث تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الحزب سيناقش قضية الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه لم يناقشها من قبل لعدم وضوح الرؤية، وأنه بعد اتضاحها ودعوة هيئة الانتخابات، أصبح الأمر جليا، وأن قيادات الحزب سيقررون ما إذا كانوا سيدفعون بمرشح أو سيدعمون أحد المرشحين من عدمه.
إعلان الانتخابات
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الجزائرية، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس"، وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات سيتم إجراءها في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس "أصدر مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل".
انتهاء صلاحيات بوتفليقة
ومن المقرر أن تنتهي صلاحيات عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، في 16 أبريل المقبل، وأنه بموجب قانون الانتخابات الجزائري، يجب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل 90 يوما من يوم الاقتراع المحدد بـ 18 أبريل.
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