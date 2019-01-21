حزب العمال الجزائري يبحث تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

قال جلول جودي، المكلف بالإعلام في "حزب العمال" الجزائري، إن الحزب سيجتمع نهاية الأسبوع الجاري لدراسة موقفه من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الحزب سيناقش قضية الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه لم يناقشها من قبل لعدم وضوح الرؤية، وأنه بعد اتضاحها ودعوة هيئة الانتخابات، أصبح الأمر جليا، وأن قيادات الحزب سيقررون ما إذا كانوا سيدفعون بمرشح أو سيدعمون أحد المرشحين من عدمه.

© AP Photo / Sidali Djarboub الجزائر تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

وتابع جودي أن الحزب سيرى الفائدة التي تعود على الشعب الجزائري، وسيتخذ الموقف المناسب لصالح الشعب.

إعلان الانتخابات

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الجزائرية، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس"، وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات سيتم إجراءها في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس "أصدر مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل".

انتهاء صلاحيات بوتفليقة

ومن المقرر أن تنتهي صلاحيات عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، في 16 أبريل المقبل، وأنه بموجب قانون الانتخابات الجزائري، يجب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل 90 يوما من يوم الاقتراع المحدد بـ 18 أبريل.