تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو المغربي خلال مهمة تدريبية

تحطمت مقاتلة تابعة لسلاح الجو المغربي، كانت تقوم بمهمة تدريب دون أن يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية.

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE البوليساريو: أسقطنا طائرات الجيش المغربي قبل تأسيس "حزب الله"

نواكشوط — سبوتنيك . أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، اليوم الاثنين 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن طائرة مقاتلة من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات الملكية الجوية، تحطمت في منطقة تاونات".

ولفت البيان إلى أن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية عندما تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها.

وأضاف البيان أن قائد الطائرة الذي تمكن من القفز من الطائرة، لم يصب بأي أذى، لافتا إلى أن الحادث الذي وقع في منطقة غير مأهولة، ولم يتسبب بأي أضرار.