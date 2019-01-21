لأهداف عسكرية واقتصادية... رئيس وزراء باكستان يزور قطر للمرة الأولى

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مساء اليوم الاثنين، إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر يبحث خلالها وأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني وعدد من المسؤولين أوجه العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

ووفقا لصحيفة "العرب" القطرية، كان في استقبال رئيس وزراء باكستان والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وتعد هذه الزيارة الأولى لعمران خان إلى الدوحة منذ توليه منصبه، في 18 آب/ أغسطس الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس، يبحث الشيخ تميم وعمران خان آفاق تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وترتبط قطر وباكستان بعلاقات واتصالات عسكرية قوية، منذ فترة طويلة؛ ووقّع البلدان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون العسكري في مختلف المجالات.

وتشمل هذه الاتفاقيات، انتداب أفراد من القوات المسلحة الباكستانية إلى قطر في عام 1985، و"التعاون الدفاعي عام 2010"، فضلا عن مذكرة تفاهم لأنشطة البحث والتعاون الأكاديمية في عام 2016.

وقدّمت باكستان المساعدة للقوات الجوية القطرية في مجال التدريب؛ كما خضع عدد من ضباط الأطوار الجوية القطرية لدورات أساسية ومتقدّمة في مختلف مؤسسات سلاح الجو الباكستاني.

وارتفعت المبادلات التجارية بين قطر وباكستان عدة مرات، خلال الأربع سنوات الماضية، من 200 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار أمريكي.

ومع افتتاح ممرات الشحن الجديدة بين مينائي حمد وكراتشي، عقب اندلاع "أزمة الخليج"، في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وإغلاق ميناء دبي في وجه التجارة القطرية؛ ارتفع حجم التجارة بين الدوحة وإسلام أباد بصورة كبيرة، ليبلغ نحو 1.58 مليار دولار.