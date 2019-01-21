العراق... مرشحة رئاسية سابقة تدعو للنزول إلى الشارع

أعلنت المرشحة السابقة لرئاسة العراق، سروة عبد الواحد، انضمامها رسميا لتحالف "الإصلاح والإعمار"، داعية إلى إصلاح جميع المؤسسات الحكومية في البلاد.

© REUTERS / SUHAIB SALEM نجم منتخب قطر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة العراق... ماذا حدث

وقالت عضو الهيئة السياسية لتحالف "الإصلاح والإعمار"، خلال كلمة لها في اجتماع التحالف الدوري اليوم الاثنين "كنا أول من نادى بالإصلاح والمشروع الوطني، وواجهنا صعوبات كبيرة من أجل السير في هذا الطريق، واليوم نجد أن طريق الإصلاح هو تحالف كبير يتضمن جميع أطياف الشعب العراقي".

وشددت عبد الواحد على ضرورة أن يكون التحالف مؤسسة رصينة متكاملة.

ولفتت إلى أن هدف الجيل الجديد منذ اللحظة الأولى، هو بناء المشروع الوطني الجامع للمستقبل، وليس من أجل تشكيل الحكومة أو توزيع المناصب، ونيل الحصة من الكعكة، التي يلهث وراءها الكثير.

ودعت عبد الواحد، قيادات التحالف بعدم اقتصار الإصلاح على بعض المؤسسات الحكومية فقط، وايجاد البرنامج المتكامل لإصلاح جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية والنزول إلى الشارع، لإصلاح ما دمرته السياسات الخاطئة، والبدء بالخطوات العملية بالتعاون مع وسائل الإعلام لنشر هذه المبادئ.

وتابعت: "هناك قلة قليلة من الأشخاص يغيرون مجرى التاريخ ويكتبون أسماءهم بالذهب، وهم الذين يفعلون المستحيل ويغيرون الواقع المر، الذي تعيشه مجتمعاتهم".

وأضافت: "كلي ثقة بأننا في هذه المجموعة سنكون من هؤلاء القادة الذين صنعوا التاريخ، وسنبني مستقبلا واعدا للأجيال المقبلة، ولن نكون جزءا من السياسة العرجاء التي نعيشها الآن".