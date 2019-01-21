البشير يصل الدوحة غدا الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية أن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل، ومن المقرر أن يلتقي خلالها مع أمير قطر تميم بن حمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوكالة القطرية (قنا)، إن "أمير البلاد المفدي يستقبل بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد".

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. #قنا pic.twitter.com/yh1OOAgg35 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019

وأضافت قنا "سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يتبع…