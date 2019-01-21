البشير يصل الدوحة غدا الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

وقالت الوكالة القطرية (قنا)، إن "أمير البلاد المفدي يستقبل بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد".
سمو أمير البلاد المفدى يستقبل، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. #قنا pic.twitter.com/yh1OOAgg35— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019
وأضافت قنا "سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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