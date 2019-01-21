السودان... وفاة مواطن نتيجة إصابته أثناء أحداث الخميس الماضي بالخرطوم

أعلن الناطق الرسمي للشرطة، اللواء هاشم علي عبد الرحيم، اليوم الاثنين، عن وفاة مواطن متأثرا بجراحه نتيجة إصابته في أحداث الأخيرة يوم الخميس الماضي بمنطقة "بري" أحد أحياء العاصمة الخرطوم.

الخرطوم — سبوتنيك. ونقل موقع "السوداني نت"، عن المتحدث السوداني قوله: "وفاة مواطن نتيجة إصابته أثناء الأحداث الأخيرة يوم الخميس الفائت، في منطقة بري".

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وأكد المسؤول، "على استقرار الأحوال الأمنية في كل أنحاء البلاد".

هذا واندلعت الاحتجاجات في البلاد من التاسع عشر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مدينة عطبرة شمال البلاد، بعد انعدام كامل لخبز الطعام، ثم تمددت تلك الاحتجاجات لتصل إلى عدد واسع من مدن السودان المختلفة.

وظل السودان يعاني من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011، بعد ذهاب ثلاثة أرباع مناطق إنتاج النفط مع الدولة الجديدة، وظلت تتطور الأزمة مع عجز الدولة عن زيادة الإنتاج والإنتاجية لكسب النقد الأجنبي، ووصلت ذروة الأزمة الاقتصادية حين عجزت الدولة عن توفير الخبز والوقود والدواء، مع شح في السيولة النقدية منذ منتصف العام 2017، ما تسبب في خلق غضب واسع وسط المواطنين.