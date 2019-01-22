أمير سعودي يكشف عن "حرب كبيرة" تهدد أمن المملكة

وفقا لصحيفة "الرياض"، قال أمير القصيم: "الهجمات الإلكترونية لم تتوقف على تعطيل الأجهزة والخسائر المالية فحسب، بل وصلت إلى محاولة الهجوم الفكري والتأثير على أبناء الوطن عبر تغيير مفاهيمهم وأفكارهم ومساومتهم".
وحذر أمير القصيم من الألعاب الالكترونية المرتبطة بالأنترنت، مضيفا: "هي أحدى أهم الأشياء التي يجب الحذر منها كون من يمارسها هم من صغار السن الذين لا يدركون ما يحيطهم من مخاطر".
وأكمل: "هذا الوطن يعاني من حرب الكترونية كبيرة والتي أصبح يتم استخدامها بديلا عن الحروب الأخرى، ونحتاج إلى مزيد من الوعي والإدراك تجاه هذه التقنية وتطورها".
ودعا فيصل بن مشعل إلى تضافر الجهود لمكافحة "هذه الآفة التقنية بنشر الوعي والإدراك الدائم".
وأظهرت دراسة أن أكبر هجمة إلكترونية تعرضت لها السعودية كانت "هجمة شمعون" والتي تسببت بتعطل أكثر من 35 ألف جهاز حاسب آلي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)