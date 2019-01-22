الأردن... تغييرات في حكومة الرزاز

وعين وليد سالم المعاني، وزير للتربية والتعليم والبحث العلمي، كما عين وليد محي الدين المصري، وزيرا للشؤون البلدية، حسب موقع الديوان الملكي الهاشمي.
#عاجل— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 22, 2019
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز#الأردني_أخبار #تعديل_حكومي @PrimeMinistry @OmarRazzaz pic.twitter.com/2i5KY4jb7x
وتم تعيين مجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار، وأنمار فؤاد الخصاونة وزير للنقل.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية.
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