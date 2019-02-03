هنية يتوجه إلى القاهرة لبحث تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قطاع غزة، اليوم الأحد، عبر معبر رفح البري متوجها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث جملة من الموضوعات والقضايا، في مقدمتها تطورات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.