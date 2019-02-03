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    رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    هنية يتوجه إلى القاهرة لبحث تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

    © REUTERS / Mohammed Salem
    العالم العربي
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    غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قطاع غزة، اليوم الأحد، عبر معبر رفح البري متوجها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث جملة من الموضوعات والقضايا، في مقدمتها تطورات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.

    رام الله- سبوتنيك. وقال مصدر في حركة حماس لوكالة "سبوتنيك": إن "رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، غادر قطاع غزة على رأس وفد من الحركة، ضم عضوي المكتب السياسي، روحي مشتهى، وخليل الحية".

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    © AFP 2018 / Menahem Kahana
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    وأضاف المصدر: "إن هذه الزيارة تأتي بهدف عقد لقاءات مع القيادة المصرية، لاسيما جهاز الاستخبارات العامة، لتنسيق بعض المواقف وإنجاز جملة من الملفات والموضوعات".
    وتابع المصدر: "سيعقد وفد حماس اجتماعات مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة، تتناول ملف معبر رفح البري، الذي تسلمت وزارة الداخلية في غزة إدارته، بعد أن غادره موظفو السلطة الفلسطينية، وقضية والمصالحة الداخلية، وقضايا أخرى تفرض نفسها على طاولة البحث، حيث ستستمر الزيارة أياما عدة".
    يذكر أن مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، زار قبل عدة أيام قطاع غزة، والتقى قيادات حركة حماس، وفي مقدمتهم رئيس مكتبها السياسي، ووجه لهم دعوة لزيارة القاهرة.
    وفتحت السلطات المصرية اليوم معبر رفح البري الرابط بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين، بعد أن تعطل عمله، وأضحى يعمل في اتجاه واحد للوافدين من القاهرة إلى غزة، بعد مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية، التابعين لهيئة المعابر والحدود، جراء تدخلات حركة حماس، حيث رفض الموظفون العودة إلى عملهم، لتتسلم داخلية غزة التابعة لحركة حماس، العمل في المعبر واستقبلت عشرات الرحلات والمسافرين الوافدين إلى غزة، ليعود العمل اليوم مجددا في كلا الاتجاهين.

     

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    الكلمات الدلالية:
    معبر رفح, مصر, غزة, فلسطينيون, إسماعيل هنية, غزة, فلسطين
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