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17:24 05 فبراير/ شباط 2019
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    ترامب في العراق

    نائب عراقي: تصريحات ترامب تكشف الوجه القبيح للدولة الأمريكية

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم العربي
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    قال عضو البرلمان العراقي، النائب حمد الله الركابي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إبقاء القوات الأمريكية في العراق تكشف الوجه القبيح للدولة الأمريكية.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن العراق يرفض ما قاله ترامب جملة وتفصيلا، وأن العراق بلد ذات سيادة وفيه حكومة شرعية وبرلمان منتخب، ولا يمكن أن يقبل بالمساس بسيادته، أو أن تكون أرضه نقطة للانطلاق ضد أية دولة أخرى.

    ترامب
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    ترامب: نريد الإبقاء على وجودنا العسكري في العراق
    وتابع، أن الإدارة الأمريكية تتعامل بشكل قبيح وهمجية كبيرة مع الشعوب والبلدان الأخرى، وأن الأغلبية في التكتلات العراقية لن تسمح بوجود القوات الأمريكية على الأرض العراقية، وأن البرلمان سيدفع نحو إجلاء كافة القوات العراقية، وإنهاء الاتفاقيات الأمنية بين الجانبين.
    من ناحيته، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".
    وجاءت تصريحات صالح خلال منتدى عقد في بغداد، أمس الاثنين، وأوضح فيه أن "القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ومهمتها مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الحكومة طلبت إيضاحات بشأن أعداد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ومهمتها".
    وكان ترامب قد قال خلال إطلالته في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس": "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".

    وأكد ترامب أن بعض العسكريين الأمريكيين الذين سيتم سحبهم من سوريا، سينضمون إلى القوات الأمريكية الموجودة في العراق.

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    الكلمات الدلالية:
    الشرق الأوسط, العراق, أمريكا, الأمن العراقي, برهم صالح, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, العراق
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