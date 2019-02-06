عسكريون روس في سوريا يرافقون قافلة معونات إنسانية تابعة للأمم المتحدة

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء، أن عسكريين روس رافقوا قافلة معونات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، حتى الكيلو 55، في "المنطقة الآمنة" حول القاعدة الأمريكية في التنف.

سوريا — سبوتنيك. نقل بيان مركز المصالحة عن رئيسه، الجنرال سيرغي سولوماتين، قوله: "ضمنت الشرطة العسكرية الروسية أمن القافلة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تتحرك من دمشق إلى مخيم الركبان للاجئين، الواقع على الحدود السورية الأردنية، بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية".

© Photo / SARC قافلة إنسانية تخترق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي نحو مخيم الركبان (صور)