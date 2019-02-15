مقاتلو "قسد" ينهالون بالضرب على ناشطة انتقدت شيوخ "عشائر الرقة"

ونشر موقع "فرات بوست" صورة للناشطة ريم الناصر، توضح مدى الإصابة التي تعرضت لها في منطقة الرأس على أيدي عناصر "قسد" "قوات سوريا الديمقراطية".
#الرقة:— شرق ألفرأت (@1Euphrates) ١٤ فبراير ٢٠١٩
قام عدد من عناصر " قسد " باقتحام منزل الناشطة ريم الناصر و الاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة نقلت على إثرها إلى مستشفى pic.twitter.com/q67ykt5hEO
وأكد نشطاء وحقوقيون أن سبب الاعتداء على ريم الناصر قد يكمن في انتقادات وجهتها الناشطة في وقت سابق لشيوخ عشائر الرقة، عبر منشورات على "فيسبوك"، "لارتباطهم الوثيق بحزب البعث والنظام السوري"، في وقت بالغت في انتقاد الأوضاع الخدماتية والمعيشية في المدينة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)