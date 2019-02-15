مقاتلو "قسد" ينهالون بالضرب على ناشطة انتقدت شيوخ "عشائر الرقة"

أكد ناشطون سوريون معارضون أن عناصر من "قسد" اقتحموا منزل ناشطة حقوقية في مدينة الرقة الخاضعة للمسلحين، وانهالوا عليها بالضرب ملحقين بها إصابات خطيرة.

ونشر موقع "فرات بوست" صورة للناشطة ريم الناصر، توضح مدى الإصابة التي تعرضت لها في منطقة الرأس على أيدي عناصر "قسد" "قوات سوريا الديمقراطية".

#الرقة:

قام عدد من عناصر " قسد " باقتحام منزل الناشطة ريم الناصر و الاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة نقلت على إثرها إلى مستشفى pic.twitter.com/q67ykt5hEO — شرق ألفرأت (@1Euphrates) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وأكد نشطاء وحقوقيون أن سبب الاعتداء على ريم الناصر قد يكمن في انتقادات وجهتها الناشطة في وقت سابق لشيوخ عشائر الرقة، عبر منشورات على "فيسبوك"، "لارتباطهم الوثيق بحزب البعث والنظام السوري"، في وقت بالغت في انتقاد الأوضاع الخدماتية والمعيشية في المدينة.