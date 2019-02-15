تفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص في المغرب

© AP Photo / Karim Selmaoui المغرب... الداخلية تفكك خلية إرهابية

وذكرت الداخلية المغربية أن عناصر الخلية الإرهابية من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وينشطون بمدينة آسفي، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا.