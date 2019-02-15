الداخلية المصرية: محاولة استهداف كمين أمني بعبوة ناسفة في ميدان الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في روسيا) بمحاولة استهداف قول أمني (كمين أمني متحرك) بعبوة بدائية الصنع.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمني بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة".

وأضافت الوزارة في البيان: "قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها".

وأشار وزارة الداخلية في بيانها إلى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية".

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، عن أحد شهود العيان قوله إن "صوت الانفجار هز أرجاء المنطقة، ولم يتبين حتى الآن من وجود وفيات أو مصابين".

ومن جهتها فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة، وتجري عمليات تمشيط أمنية موسعة.