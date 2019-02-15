أفادت وسائل إعلام، بأنه حدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عموم دولة السودان، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن التيار الكهربائي بعموم السودان انقطع، وأن الفنيين بدأوا بإعادة تشغيل المحطات تدريجيا.

كما أكدت وسائل إعلام محلية خبر انقطاع التيار الكهربائي، وهذه هي المرة الرابعة التي يحدث فيها انقطاع للتيار الكهربائي.

#عاجل| انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عموم #السودان واالفنيون يبدأون بإعادة تشغيل المحطات تدريجيا (رسمي) pic.twitter.com/MqqA6Z2PHX — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وكان التيار الكهربائي قد انقطع في جميع أنحاء السودان لساعات طويلة، الأحد 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يعود تدريجيا.

وأعلن مركز التحكم القومي التابع للهيئة القومية للكهرباء في السودان — وقتها — حدوث قفل وخروج للشبكة أدى لإطفاء كامل، حسب موقع "سودان تربيون".

وانقطع التيار الكهربائي أيضا في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن ولايات في السودان بسبب عطل فني.

وأيضا وقعت حادثتي انقطاع في يناير/ كانون الثاني 2018، تزامنت إحداها مع خطاب للرئيس عمر البشير مذاع على الهواء مباشرة.