تساقط برد غزير على الجماهير في السعودية (فيديو)

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة".
#فيديو | تساقط البرد على الجماهير #السعودية في الرياض خلال مباراة بالدوري السعودي.. pic.twitter.com/axmVaRAhbT— كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) February 15, 2019
وأضافت أن حالة الطقس ستكون باردة إلى شديدة البرودة في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.
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