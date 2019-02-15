تساقط برد غزير على الجماهير في السعودية (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد سقوط غزير للبرد على الجماهير أثناء مبارة في الدوري السعودي في الرياض.

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة".

وأضافت أن حالة الطقس ستكون باردة إلى شديدة البرودة في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.