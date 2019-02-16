القبض على كوميديان سعودي

ألقت السلطات السعودية القبض على ممثل كوميدي سعودي، وإحالته للنيابة العامة، وذلك بسبب السخرية من إحدى الهيئات في المملكة.

ووجه أمير منطقة مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، الجهات المختصة بالقبض على الكوميديان السعودي، بعد انتشار فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسخر من رجال "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وأكد ابن سلطان في التوجيه، على حرصه على "ألا تطول أيدي الحاقدين رجال الحسبة بشيء".

#نطالب بالقبض على هذا الارهابي المدعو ياسر بكر وتأديبه كفاية استفزاز pic.twitter.com/193jEs6eij — المستشار بسام الحجوري (@bassam_hajori) February 10, 2019

وكانت انتشرت فيديوهات للممثل السعودي الكوميدي، خالد بكر، خلال الأيام الماضية، والتي يسخر فيها على طريقة "ستاند أب كوميدي" من رجال الهيئة، ومهام الحسبة المكلفين بها، الأمر الذي أثار غضب مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمحاسبته.

اعتذر لكل من انزعج من مقطع قد انتشر لي خلال الايام الماضية.



لم اكن موفق فيه. واعتذر على ماورد فيه وماقلت.

* فيديو ٢من ٢ pic.twitter.com/H40Q3k25rQ — ﮼ياسربكر (@yaserbakr) February 14, 2019

وتقدم بكر فيما بعد، باعتذار مصور عبر حسابه في "تويتر"، لما بدر منه تجاه الهيئة.