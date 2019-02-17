"هرمجدون اقتربت" في السعودية

وتصدر هاشتاغ "#هرمجدون_اقتربت"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا، في "تويتر" السعودية، والتي تفاعل بها النشطاء ما بين السخرية ونشر أحاديث لرجال دين.
#هرمجدون_اقتربت انا من شفت هالمقطع وانا عارف انها نهاية العالم: pic.twitter.com/aSjJrPiWzU— صالح. (@SRHQ0) February 17, 2019
#هرمجدون_اقتربت كيف تقوم القيامه وانت تشاهد هذا المقطع السماء تتوسع 😢💔 pic.twitter.com/XbW3LCGcTN— * (@jzon305) February 17, 2019
#هرمجدون_اقتربت— تركي™ ⚠️ (@imTheRealTurki) February 17, 2019
Mood: pic.twitter.com/ZHmY7EEHom
هذ اللي مصدق الموضوع ويؤمن بالمؤامره الكونيه وبتحركات اسرائيل ضد الامه العربيه #هرمجدون_اقتربت pic.twitter.com/LMdfcQ14sT— بيبرس• (@liilli10) February 16, 2019
يذكر أن العلماء في شهر يناير/ كانون الثاني، أبقوا عقارب "ساعة القيامة" في مكانها السابق، لإظهار أن "منتصف الليل النووي" لا يزال قريبا، كما كان بعد اختبار القنبلة الهيدروجينية قبل أكثر من 60 سنة.
والجدير بالذكر، أن عقارب الساعة تغيرت آخر مرة في عام 2018، حيث تقدمت 30 ثانية إلى الأمام. وكان السبب في ذلك، اختبارات كوريا الشمالية النووية والتهديدات المتبادلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا كيم جونغ أون.
كما أن الساعة الآن تظهر نفس الوقت كما كان في عام 1953، بعد اختبارات القنبلة الهيدروجينية من قبل واشنطن.
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