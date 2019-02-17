باكستان تجهز استقبال "غير مسبوق" من أجل ابن سلمان

ينتظر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبال "غير مسبوق" عند وصوله باكستان، اليوم الأحد، ضمن جولته الآسيوية.

وكشف وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، لصحيفة "آراب نيوز" السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان سيكون أول ضيف رسمي يقيم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

© REUTERS / HANDOUT قبل سفره إلى باكستان... ولي العهد السعودي يجتمع مع هؤلاء

ومن المنتظر نشر عناصر من الجيش الباكستاني في نقاط مهمة خلال زيارة بن سلمان للبلاد، الذي سيستقله رئيس الوزراء، عمران خان، في المطار.

كما تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعلن قبل 5 أشهر عن تنازله عن قصره الحكومي بشكل طوعي، وأمر أن يتم تحويله إلى "جامعة حكومية فخمة من الطراز الأول".

Imran Khan finally fulfilling their promises. Prime Minister Imran Khan formally initiated the conversion of the PM House into the Islamabad National University (INU) 👏#ImranKhan pic.twitter.com/TLsemUpS6Q — Hasnain Shah (@Shahhasnain69) December 21, 2018

وزار الأمير محمد بن سلمان باكستان في ثلاث مناسبات سابقة، في أعوام 2104، و2015، و2016.

وتؤكد السعودية دائما على العلاقات الاقتصادية والأمنية الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية.