تشييع جثامين الجنود المصريين الذين لقوا حتفهم شمالي سيناء (فيديو وصور)

أُقيمت صلوات الجنازة في القاهرة والشرقية، اليوم الأحد، وشيعت جثامين ضابط وجنود لقوا حتفهم في هجوم دام استهدف الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري إن سبعة "عناصر إرهابية" قُتلوا وسقط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت يوم السبت (16 فبراير) بالمحافظة. وفقا لـ "رويترز".

ولم يتم على الفور معرفة عدد القتلى وعدد المصابين من القوات في الاشتباكات. وقال مصدران أمنيان، إن بعض المصابين من ضباط الصف والجنود في حالة خطيرة.

رحم الله جنود ⁧#سيناء⁩ البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل وطنهم وانتقم من قاتليهم pic.twitter.com/ZOUM9QTFYY — mohmed hamdy (@mhmed_hamdy) February 17, 2019

وأعلن تنظيم "داعش" عبر وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن الهجوم. وقال إن ما لا يقل عن 15 فردا من الجيش المصري قُتلوا بعد أن قال في وقت سابق إن 20 قتلوا بعد اشتباكات "بمختلف أنواع الأسلحة" إلى الجنوب من العريش عاصمة المحافظة.

ولم يقدم التنظيم دليلا عن إعلانه المسؤولية.

💔 Their mission to protect our country not to die because of #terrorism 😔#سيناء pic.twitter.com/5NcASMeXBn — 🇮🇳BESHO🇪🇬 (@Beshosrk) February 17, 2019

وتشن قوات الأمن المصرية منذ نحو عام حملة واسعة على إسلاميين متشددين تتركز على محافظة شمال سيناء. وأعلن الجيش مقتل مئات المتشددين وعدد من الضباط والجنود خلال الحملة التي تشارك فيها الشرطة.

زفة عريس الجنة

اهالي منطقة الخصوص يشيعون جثمان الشهيد باذن الله الشهيد علاء عزت ابن محافظة القليوبية

لا اله الا الله والشهيد حبيب الله

مبروك عليك الجنة يا بطل #سيناء ارض الأبطال pic.twitter.com/gYeFcmljjC — مامة بطبوط ‏‎2🇪🇬 (@mamayomna) February 17, 2019

ومنذ عام 2013 كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في شمال سيناء وشنوا هجمات خارج المحافظة استهدف بعضها المسيحيين.