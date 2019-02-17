"أنصار الله" توافق على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

أبلغت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، موافقتها على تنفيذ خطة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad مصادر: توافق بشأن أولى مراحل إعادة الانتشار بالحديدة في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وأكد رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، خلال لقاء بالمبعوث الأممي، في صنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، "الجاهزية لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة وفق خطة رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".

وتمنى المشاط "للجنة التنسيق النجاح في مهامها بما يسهم في إعادة الاستقرار لمحافظة الحديدة".

ومن جانبه، أكد المبعوث الأممي أن "هناك اهتماماً دولياً بإحلال السلام في اليمن".

وشدد على "المضي قدماً في تنفيذ اتفاق السويد وأهمية إعادة الانتشار في أسرع وقت وفق الخطة المقدمة من رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".

وأكد غريفيث "حرصه على عقد مفاوضات قريبة".