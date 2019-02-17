الجيش السوري يرد على خروقات المسلحين ويقصف مواقعهم جنوب إدلب

رد الجيش السوري على اعتداءات المجمو عات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي ودمرت مستودع زخيرة لها وذخائر ونقاط تحصين.

ذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري دمرت مستودعا للذخيرة وعتادا حربيا للمجموعات الإرهابية في محيط مدينة خان شيخون جنوب إدلب ومقرات ونقاطا تحصين لهم بريف حماة الشمالي في إطار ردها على الخروقات المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

© Sputnik . Firas al-Ahmad الجيش السوري يسحق الإرهابيين في البادية والشمال ويدمر آلياتهم

وأفادت بأن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية مواقع المجموعات الإرهابية في محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي مما أدى لتدمير مستودع ذخيرة يحوي صواريخ غراد وقذائف مدفعية.

وعلى محور آخر في ريف حماة الشمالي أشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش المتمركزة في محيط بلدة المصاصنة ومن خلال عمليات الرصد والكمائن المتقدمة قصفت مواقع "كتائب العزة" على أطراف بلدة اللطامنة.

كذلك نفذ الجيش السوري هجمة صاروخية على مواقع إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في قرية الجيسات رداً على اعتداءاتهم على المناطق الآمنة.

وردا على استهداف مدينتي محردة والسقيلبية، دمرت وحدات من الجيش أمس السبت مرابض هاون ومنصات إطلاق قذائف صاروخية ومقرات للمجموعات الإرهابية في محيط بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والأربعين والزكاة وخان شيخون.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أكد اليوم أنه لن يكون هناك وقفا لإطلاق النار بين الحكومة السورية وبين الإرهابيين، مشددا على أن الجماعات الإرهابية ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية.

وقال فيرشينين، خلال جلسة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، إن "إدلب ومنطقة التهدئة مهمة جدا للسلام في سوريا، وعندما نتحدث مع السلام فإن الاتفاق مع جماعات مثل النصرة هو شئ مستحيل".

وأضاف فيرشينين "وقف إطلاق النار ووقف العدوان يكون بين الحكومة والمعارضة المسلحة، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة وبين الإرهابيين أو حتى المساندين للإرهابيين، والجماعات الإرهابية ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية".