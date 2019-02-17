بالصور... حافظ بشار الأسد في متحف تربوي من دون مرافقة

زار نجل الرئيس السوري بشار الأسد، متحف دمشق التربوي ومكتبة دمشق التربوية والحديقة التابادلية للكتاب في العاصمة السورية دمشق، والتقط حافظ بشار الأسد عددا من الصور في مكان الزيارة.

ظهر نجل الرئيس السوري بشار الأسد في إحدى المواقع الثقافية في العاصمة السورية دمشق التي تضم متحف دمشق التربوي ومكتبة دمشق التربوية ومنصة دمشق التربوية والحديقة التبادلية للكتاب وصالة الفن الحديث، وذلك بحسب ما نشرته صفحة الفنان التشكيلي موفق مخول على الفيسبوك.

وكتب مخول في صفحته على الفيسبوك"اليوم كان جميل جدا بالنسبة لنا لأنه زارنا شاب جميل ولطيف ومتواضع أنه حافظ بشار الأسد ولقد زار متحف دمشق التربوي ومكتبة دمشق التربوية ومنصة دمشق التربوية والحديقة التبادلية للكتاب وصالة الفن الحديث ودخل كمواطن عادي لوحده دون علمنا مسبقا.. كل الحب والشكر والاحترام له وإلى كل الشرفاء في هذا الوطن من فريق العمل في وزارة التربية.. تعيش سوريا".

وكان حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري بشار الأسد، ظهر في شهر نوفمبر/تشرين الأول في مدينة دمشق القديمة حيث اجتمع حوله عدد من الأهالي والسكان وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورا يظهر فيها نجل الرئيس السوري وهو بين عدد من أهالي دمشق القديمة حيث التقط الأهالي معه الصور التذكارية.