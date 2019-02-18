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10:46 18 فبراير/ شباط 2019
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    العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني

    قطر تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة رسالة الملك سلمان إلى أميرها

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
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    ردت قطر رسميا على التقارير الإعلامية التي قالت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري/ كانون الأول.

    العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
    © AP Photo / Uncredited
    بعد دعوة الملك سلمان... صحيفة تلمح إلى "مفاجأة" أمير قطر خلال ساعات
    وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ، الألمانية، أمس الأحد، إن "قطر لم تتلق دعوة من السعودية لحضور القمة الخليجية".

    وأضاف: "دعينا للمشاركة في القمة الخليجية من قبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وليس من قبل المسؤولين السعوديين، وعادة هذا هو العرف، الدولة المستضيفة هي التي توجه دعوة، لذلك شاركنا في مستوى منخفض".

    وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال إن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".

    وأشارت الوكالة القطرية، إلى أنه قام بتسليم الرسالة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية له.

    ​يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها. وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

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