الجبير من إسلام أباد: علاقاتنا العسكرية مع باكستان قوية جدا وواعدة

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن علاقات بلاده العسكرية مع إسلام أباد قوية جدا، مشيرا إلى رغبة الرياض في تنمية هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.

القاهرة — سبوتنيك . وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الاثنين: "علاقاتنا العسكرية مع باكستان قوية جدا وواعدة"، مضيفا: "نعمل على أن نجعلها أكثر قوة في المستقبل".

كما اعتبر الجبير أن الاتفاقيات التي أبرمت يوم أمس الأحد، بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح، موضحا "أهدافنا أن يكون هناك حضور للتنمية السعودية في باكستان".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه العهد في 2017.

وقال ابن سلمان إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان. وأضاف أن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وتابع: "سيكون هناك مئة مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال". واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".