ساويرس يتراجع عن تصريحاته بشأن الاستثمار في السعودية

ونقلت قناة "العربية" عن ساويرس قوله بأنه "لا مانع لديه من الاستثمار في السعودية بعد اكتمال منظومة القوانين والتشريعات اللازمة للاستثمار من وجهة نظره، وذلك بعد أن أثار موجة من الانتقادات بتصريحاته حول الاستثمار في السعودية".
وكان ساويرس قد صرح في مقابلة مع قناة "CNBC" أذيعت، الثلاثاء الماضي، بأنه لن يستثمر في السعودية لأسباب متعلقة بعدم ثقته في قوانين المملكة ومخاوفه بشأن حقوق الإنسان هناك، وعندما سأله المحاور بشكل مباشر هل تفكر في الاستثمار في السعودية، رد: "لا. لا أرغب".
وأضاف ساويرس الذي يشارك حاليا في مؤتمر اقتصادي بأبو ظبي: "أستطيع أن أستثمر في أي مكان في العالم، فلماذا أذهب إلى مكان لست مقتنعا بوجود سيادة القانون والنظام فيه. ولا توجد هناك ديمقراطية حقيقية، ولا يكون الناس أحرارا".
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