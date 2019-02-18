القوات المسلحة الإماراتية توقع صفقات سلاح بـ1.58 مليار

قال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) مع شركات دولية، اليوم الاثنين، خلال المعرض العسكري.

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE شركة عسكرية سعودية تسعى لبيع أسلحة بعشرة مليارات دولار في 5 سنوات

وحسب "رويترز" أضاف الحساني أن العقود تشمل صفقة مع شركة "رايثيون" بقيمة 5.7 مليار درهم. كما وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا مع شركات محلية قيمتها 1.14 مليار درهم (الدولار=3.6728 درهم إماراتي).

وأعلن المتحدث باسم "أيديكس" العميد الركن أحمد الحساني عن تعاقد الإمارات مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت".

وقال المتحدث، اليوم الإثنين، إن "الإمارات تتعاقد مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت" لصالح جهاز الصيانة العامة بقيمة 3.3 مليون دولار".

وأشار المتحدث إلى أن "القيمة الإجمالية للعقود مع الشركات الدولية بلغت 1.6 مليار دولار".